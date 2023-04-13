Каким курс будет на следующей неделе, 24 канала рассказал директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко.

Интересно Всемирный банк, МВФ и G7 согласовали выделение 115 миллиардов долларов в поддержку Украины на 4 года

По его прогнозу, с 17 по 23 апреля доллар будет оставаться в коридоре 36,9-37,5 гривны, а евро не превысит 41 гривну в цене. Причиной тому будет сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.

После предпраздничного укрепления гривни уже по Пасхе ситуация на валютном рынке войдет в более привычный темп и экономически обоснованное состояние. Прежде всего, стоит ожидать, что спрос и предложение на наличные доллар и евро выровняются, и это сразу скажется на текущих курсах.

Может ли гривна в дальнейшем укрепиться

В перспективе ближайшие месяцы можно предположить, что наступит новый этап укрепления гривны, говорит эксперт. Однако его реализация будет зависеть от нескольких значимых экономических факторов и растянута во времени.

Повлиять на развитие депозитных программ в банках может механизм депозитных сертификатов под 25%: возрастут как сроки гривневых вкладов, так и проценты по ним (от 1% до 3% на депозиты свыше 1 года).

Другими словами, НБУ поощряет граждан держать сбережения в гривне, что является мощным стимулом для укрепления национальной валюты,

– говорит эксперт.

По его словам, помимо политики НБУ, при оценке курсовых перспектив, учитываются следующие факторы:

уровень инфляции (с начала года этот показатель не превышает 3%),

объемы макрофинансовой помощи от западных партнеров,

развитие "внутреннего" бизнеса и, соответственно, рост налоговых поступлений в бюджет,

развитие экспортных возможностей, в частности, это касается зерна, удобрений, металлопродукции и т.д., события на фронте.

Таким образом, в перспективе 1,5-2 месяцев на валютном рынке может наблюдаться постепенное приближение валютных курсов к официальному уровню. То есть, мы не исключаем, что за этот промежуток времени (условно до середины мая) наличный курс закрепится на отметках ниже 37 гривен за доллар и 39,9 гривен за евро,

– резюмирует эксперт.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 13 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,40 гривны (+10 копеек против 12 апреля ), а купить за 37,90 гривны (+10 копеек).

Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,41 гривны (+8 копеек), а продают – за 37,77 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,67 гривны (+2 копейки), а продажа – 41,19 гривны (+30 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,78 гривны (+3 копейки).



Евро покупают по 40,90 гривны (+15 копеек), а продают за 41,14 гривны (-23 копейки).