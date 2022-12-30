Долар зріс в ціні наприкінці 2023 року
30 грудня 2022, 10:41Читать новость на русском
Готівковий курс долара суттєво зріс в банках та на чорному ринку, додавши 20 копійок за добу. А от в обмінниках курс змінився не так суттєво.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 30 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривень (+20 копійок проти 29 грудня), а купити за 40,80 гривні (+20 копійок).
Актуально Курс долара у 2023 році: що може врятувати гривню і чи збудеться прогноз про 50 гривень
- Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+25 копійок), а продають в середньому за 42,77 гривні (+17 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,40 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,81 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,35 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,80 гривні (-28 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+20 копійок), а продаж – 40,80 гривні (+25 копійок).
- Євро купують по 42,40 гривні (+15 копійок), а продають за 42,70 гривні (+20 копійок).
Курс долара у 2023 році
Експерти очікують, що до кінця року і в перший тиждень нового року валютні тренди залишаться такими ж, а суттєвих змін на валютному ринку не буде.
У період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 до 42 гривень.
Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%.