Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривень (+20 копійок проти 29 грудня), а купити за 40,80 гривні (+20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+25 копійок), а продають в середньому за 42,77 гривні (+17 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,40 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,81 гривні (+22 копійки), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (+22 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,35 гривні (+10 копійок), а продаж – 42,80 гривні (-28 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (+20 копійок), а продаж – 40,80 гривні (+25 копійок).

(+20 копійок), а продаж – (+25 копійок). Євро купують по 42,40 гривні (+15 копійок), а продають за 42,70 гривні (+20 копійок).

Нагадаємо! В останній тиждень грудня банкірка Анна Золотько прогнозувала, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,20 – 41,20 гривні за долар. Також вона прогнозувала, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься цього тижня через: сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року та зростання споживчих настроїв серед населення.

Курс долара у 2023 році

Експерти очікують, що до кінця року і в перший тиждень нового року валютні тренди залишаться такими ж, а суттєвих змін на валютному ринку не буде.

У період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 до 42 гривень.