Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 29 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (-20 копійок проти 28 грудня), а купити за 40,60 гривні (-10 копійок).
Актуально Курс долара у 2023 році: що може врятувати гривню і чи збудеться прогноз про 50 гривень
- Готівкове євро банки купують за 41,75 гривні (-25 копійок), а продають в середньому за 42,60 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (+55 копійок), а продають – за 40,59 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,25 гривні (+25 копійок), а продаж – 42,52 гривні (-23 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (+1 копійка), а продаж – 40,55 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 42,25 гривні (-8 копійок), а продають за 42,50 гривні (-10 копійок).
Курс долара у 2023 році
Експерти очікують, що до кінця року і в перший тиждень нового року валютні тренди залишаться такими ж, а суттєвих змін на валютному ринку не буде.
У період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 до 42 гривень.
Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%.