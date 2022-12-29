Курс валют в банках

За данным "Минфина", 29 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривен (-20 копеек против 28 декабря), а купить за 40,60 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,75 гривны (-25 копеек), а продают в среднем по 42,60 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,35 гривны (+55 копеек), а продают – за 40,59 гривны (-16 копеек), по данным finance.ua.

(+55 копеек), а продают – за (-16 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,25 гривны (+25 копеек), а продажа – 42,52 гривны (-23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (+1 копейка), а продажа – 40,55 гривны (-5 копеек).

(+1 копейка), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 42,25 гривны (-8 копеек), а продают за 42,50 гривны (-10 копеек).

Напомним! В последнюю неделю декабря банкирша Анна Золотько прогнозировала, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны за доллар. Также она прогнозировала, что тренд на ослабление гривны будет сохраняться на этой неделе из-за сконцентрированных выплат зарплат украинцам в последние дни года и роста потребительских настроений среди населения.

Курс доллара в 2023 году

Эксперты ожидают, что до конца года и первой недели нового года валютные тренды останутся такими же, а существенных изменений на валютном рынке не будет.

В период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать немного шире: от 40 до 42 гривен.