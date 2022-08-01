Долар та євро почали падати після заборони НБУ використовувати табло з курсами

Долар в обмінниках та на чорному ринку суттєво подешевшав 1 серпня. Курс євро також знизився. Детальніше з середнім готівковим курсом, можна ознайомитись далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 1 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,56 гривні за долар при купівлі (-14 копійок проти 29 липня). Тоді як продають валюту в банках за 41,20 гривні за долар (-35 копійок).

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Євро банки купують за 40 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,85 гривні за євро (-35 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,84 гривні (-1,46 гривні), а продають – за 40,65 гривні (-1,26 гривні), за даними finance.ua.

(-1,46 гривні), а продають – за (-1,26 гривні), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,96 гривні (-1,74 гривні) та продаж – 41,14 гривні (-1,33 гривні).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,85 гривні (-1,35 гривні), а продаж – 40,85 гривні (-1,14 гривні).

(-1,35 гривні), а продаж – (-1,14 гривні). Євро продають по 40 гривень (-1,60 гривні), а купують за 41,26 гривні (-1,24 гривні).

Обмінники не показують курси валют на табло після рішення НБУ / Фото 24 каналу

Чому на табло в обмінниках відсутній курс

НБУ 29 липня оприлюднив нові вимоги стосовно діяльності низки небанківських фінансових установ, які працюють із готівковою валютою. Таким чином обмінникам заборонили використовувати табло з курсом іноземних валют.

У НБУ пояснили, що прагнуть мінімізувати фактор спекуляцій на валютному ринку та створити по-справжньому конкурентне середовище.

Глава Ради Нацбанку Богдан Данилишив оприлюднив на своїй сторінці у фейсбук додаткові пояснення щодо такого кроку регулятора. Зокрема, дисципліна на валютному ринку та необхідність дотримання норм валютного законодавства й актів НБУ.

Як відреагували українці на таке рішення НБУ та, що пропонують показувати на табло замість курсу, раніше розповідали тут.

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