Інший президент цього б не зробив, це честь, – Трамп про запровадження нових тарифів

США наразі не розглядають призупинення нової тарифної політики Вашингтона. У чинної адміністрації з'явився шанс повністю перезапустити всю систему торгівлі.

Про це у понеділок, 7 квітня, заявив президент Дональд Трамп пресконференції з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Чи розглядає Трамп скасування введених тарифів

У Дональда Трампа поцікавилися, чи погодився б він на паузу стосовно нещодавно запроваджених тарифів. На це запитання він відповів негативно, зазначивши, що, мовляв, це єдина можливість для Сполучених Штатів змінити систему торгівлі.

Ми не дивимося на це... У нас буде один шанс на це. Жоден інший президент не збирається цього робити... Це честь зробити це, тому що нас щойно знищили,

– заявив він.

Американський президент заявив про трильйони витрат США, зокрема у межах торгівлі з Китаєм. За його словами, Пекін має величезний профіцит з Вашингтоном, після чого інвестує у військову сферу, що, на його думку, є не вигідним для Америки.

"Я не хочу, щоб вони щороку брали 500 – 600 мільярдів доларів і витрачали їх на зміцнення своєї армії. Я не хочу, щоб вони нарощували військову міць нашим коштом. І ми не повинні витрачати шалені гроші на озброєння тільки через це", – додав він.

За його словами, США вдалося досягти великого прогресу з багатьма країнами, оскільки ті, хто "користувався слабкістю" наразі просять, аби домовитися. Він додав, що вони "програють", бо це сильно б'є по їхніх економіках і національних валютах.

"Це – єдина можливість перезапустити все. І коли ми це зробимо – ми вийдемо з цього надзвичайно сильними. Ми знову матимемо сильну економіку. Ми повернемо заводи, що стоять зупиненими по всій країні", – наголосив Дональд Трамп.