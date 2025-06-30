"Було б тяжким гріхом": Туск пояснив, чому Польща більше не хоче російської нафти
- Польща прагне енергетичної незалежності від Росії, і компанія Orlen вирішила відмовитися від російської нафти.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що залежність від російських поставок нафти під час війни була б тяжким гріхом.
Польща прагне енергетичної незалежності. І хоча відмова від російської нафти коштувала великих зусиль країні, це того варте.
Чому Польща відмовляється від російської нафти
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає правильним рішення польської компанії Orlen відмовитися від купівлі російської нафти. Про це глава уряду заявив на пресконференції у Варшаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".
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Туск вважає, що рішення Orlen допоможе не тільки Польщі, але й усій Європі зменшити залежність від зовнішніх поставок, зокрема "з таких агресивних країн, як Росія".
Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом,
– наголосив Туск.
Важливо! Прем’єр додав, що Польща доклала значних зусиль для енергетичної незалежності від Росії, але зараз вона значно безпечніша на цьому фронті. А рішення Orlen посилить енергетичну безпеку у нафтопереробній галузі.
Як Польща відмовляється від російської нафти
Гендиректор нафтопереробника Orlen Іренеуш Фафара заявив, що компанія припинить закупівлю російської нафти для свого НПЗ у Чехії після 30 червня.
За словами керівника, контракт з "Роснефтью" закінчується, і це останнє, що пов’язує польську компанію із російською нафтою.
Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти,
– додав Фафара.
Варто знати! Чехія повністю відмовилася від експорту російської нафти ще у квітні 2025 року. Це вдалося зробити завдяки підвищенню пропускної здатності нафтопроводу TAL, який постачає нафту із західних країн.