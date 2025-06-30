Чому Польща відмовляється від російської нафти

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає правильним рішення польської компанії Orlen відмовитися від купівлі російської нафти. Про це глава уряду заявив на пресконференції у Варшаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Туск вважає, що рішення Orlen допоможе не тільки Польщі, але й усій Європі зменшити залежність від зовнішніх поставок, зокрема "з таких агресивних країн, як Росія".

Нікому не мушу сьогодні пояснювати, що під час війни, де Росія є головним негативним актором, розрахунок на те, що польська енергетика базуватиметься на поставках із Росії, був би тяжким гріхом,

– наголосив Туск.

Важливо! Прем’єр додав, що Польща доклала значних зусиль для енергетичної незалежності від Росії, але зараз вона значно безпечніша на цьому фронті. А рішення Orlen посилить енергетичну безпеку у нафтопереробній галузі.

Як Польща відмовляється від російської нафти

Гендиректор нафтопереробника Orlen Іренеуш Фафара заявив, що компанія припинить закупівлю російської нафти для свого НПЗ у Чехії після 30 червня.

За словами керівника, контракт з "Роснефтью" закінчується, і це останнє, що пов’язує польську компанію із російською нафтою.

Сьогодні ми звільнили Центральну Європу від російської нафти,

– додав Фафара.

Варто знати! Чехія повністю відмовилася від експорту російської нафти ще у квітні 2025 року. Це вдалося зробити завдяки підвищенню пропускної здатності нафтопроводу TAL, який постачає нафту із західних країн.