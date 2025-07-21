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Економіка Соцвиплати Деякі пенсіонери залишаться без надбавок: кому скасують додаткові виплати
21 липня, 16:21
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Деякі пенсіонери залишаться без надбавок: кому скасують додаткові виплати

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Українські пенсіонери, які мешкають у гірських районах, можуть втратити 20% надбавку до пенсії через відсутність урядової постанови.
  • Для збереження доплати для пенсіонерів необхідно кожні пів року підтверджувати проживання в гірській місцевості та сплату податків тільки там.

Окрема категорія українців мала право на підвищену пенсію, яка становить 20% додаткових виплат. Тепер цю надбавку можна втратити.

Хто залишиться без надбавки до пенсії?

Надбавка до пенсії, зокрема 20%, доступна для жителів гірських районів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Нардепи ухвалили рішення, згідно якого у 2025 році надбавка до пенсії за проживання у гірських населених пунктах має виплачуватися не так, як вимагає закон, а так, як вирішить уряд окремою постановою. Проте цієї постанови поки немає.

Умови призначення надбавки передбачають необхідність на дату звернення проживати у гірській місцевості не менше ніж шість місяців і не сплачувати податки в іншому регіоні.

Буде проводитися жорстка верифікація одержувачів надбавки. Треба буде кожні пів року підтверджувати, що ви фактично продовжуєте жити чи працювати у цій місцевості. Тут і тільки тут сплачувати податки та отримувати будь-які соціальні виплати. Навіть якщо людина зареєстрована, але тимчасово виїхала, то надбавку можуть зняти, – говорить експерт Сергій Коробкін.

Відтепер пенсійну надбавку, яка компенсує підвищені витрати на життя в умовах складного природного середовища, можуть зняти у деяких пенсіонерів.