Кто останется без надбавки к пенсии?

Надбавка к пенсии, в частности 20%, доступна для жителей горных районов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Нардепы приняли решение, согласно которому в 2025 году надбавка к пенсии за проживание в горных населенных пунктах должна выплачиваться не так, как требует закон, а так, как решит правительство отдельным постановлением. Однако этого постановления пока нет.

Условия назначения надбавки предусматривают необходимость на дату обращения проживать в горной местности не менее шести месяцев и не платить налоги в другом регионе.

Будет проводиться жесткая верификация получателей надбавки. Надо будет каждые полгода подтверждать, что вы фактически продолжаете жить или работать в этой местности. Здесь и только здесь платить налоги и получать любые социальные выплаты. Даже если человек зарегистрирован, но временно выехал, то надбавку могут снять, – говорит эксперт Сергей Коробкин.

Отныне пенсионную надбавку, которая компенсирует повышенные расходы на жизнь в условиях сложной природной среды, могут снять у некоторых пенсионеров.