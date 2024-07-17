Хто може отримати надбавку до пенсії майже 1 тисячу гривень

17 липня 2024, 17:20
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Джерело:

ПФУ

У липні частина пенсіонерів зможе отримати надбавки до пенсії. Включаючи, доплату через погіршений стан здоров'я.

Кому надається така доплата

На цю надбавку можуть розраховувати пенсіонери у яких погіршений стан здоров'я. За умови, що вони мають офіційне підтвердження цьому.

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Які умови для отримання цієї надбавки:

  • пенсіонер проживає на самоті;
  • він старше 80 років;
  • потребує догляду від сторонніх осіб, зокрема від соціальних працівників;
  • має пенсію за віком.

Така доплата нараховується виключно після особистого звернення пенсіонера у відповідальні органи. Особа має написати заяву і додати до неї документи, які підтверджують погіршений стан здоров'я. 

Зверніть увагу! Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на тепер, це 944 гривні.
Автор: Анастасія Зорик