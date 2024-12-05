Українці можуть отримати майже 300 гривень доплати до пенсії

Деякі українці мають право на доплату до пенсії у розмірі 292 гривні. У Пенсійному фонді розповіли, за що надається надбавка та як її отримати.

За що доплатять пенсіонерам

Таку надбавку можуть отримати почесні донори, але для цього слід подати відповідну заяву до Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Опалення дровами чи вугіллям: які пільги доступні у 2024 році

Статус почесного донора надається тим, хто безоплатно здав 40 разових доз крові або 60 доз плазми.

Згідно з Законом України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", почесні донори-пенсіонери мають право на надбавку до пенсії в розмірі 10% від затвердженого прожиткового мінімуму для однієї особи.

Зауважте! У 2024 році прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, отже, надбавка складе 292 гривні.

Як отримати надбавку

Щоб отримати надбавку, необхідно подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та надати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків;

посвідчення донора.

Зауважте! Наразі надбавку отримують 41 430 почесних донорів, повідомляє Пенсійний фонд України.