Доплата за стаж зросте: скільки додадуть до пенсії у 2027 році

Урядовці вже підготували нові соціальні показники, які безпосередньо вплинуть на щомісячні надходження багатьох українців. Правила нарахування фінансових бонусів для людей поважного віку можуть суттєво змінитися.

Кому пощастить отримати підвищену доплату за стаж

З 1 січня 2027 року пенсіонери, які мають великий страховий стаж, зможуть отримувати більшу доплату до своїх щомісячних виплат. Це стане можливим завдяки закладеному в проєкт державного бюджету зростанню прожиткового мінімуму, про що йдеться у роз'ясненні Пенсійного фонду.

Якщо Верховна Рада остаточно ухвалить цей документ, максимальний розмір бонусу за кожен понаднормовий рік роботи автоматично піде вгору.

Адже право на фінансову надбавку мають ті українці, чий офіційний стаж перевищує встановлені державою норми.

Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, цей поріг становить понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок.

Якщо ж ви вийшли на заслужений відпочинок до цієї дати, вимоги м'якші: 25 років для чоловіків і 20 для жінок.

Важливо! За кожен повний рік такого "зайвого" стажу держава додає 1% від розміру вашої пенсії, але ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Що це означає для вашого гаманця

У проєкті бюджету на 2027 рік уряд пропонує підняти прожитковий мінімум із нинішніх 2595 до 2878 гривень. Відповідно, гранична вартість одного року понаднормового стажу зросте з 25,95 до 28,78 гривні.

Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість обов'язкових 30, її щомісячна доплата за 10 років надстажу складе майже 288 гривень замість поточних 259 гривень. Проте варто пам'ятати: якщо ваша основна пенсія нижча за прожитковий мінімум, фактична доплата розраховуватиметься від неї і буде дещо меншою.

Для тих, хто продовжує працювати на пенсії, діє жорстке правило. Навіть якщо прожитковий мінімум зростає, вашу доплату за стаж заморожують на тому рівні, який діяв на момент призначення виплат. Перерахунок з урахуванням нових, вищих показників проведуть лише після вашого офіційного звільнення з роботи.

Чи зростуть пенсії у 2027 році

Дискусії навколо соціальних стандартів на 2027 рік тривають вже кілька місяців. Як вже повідомлялося, підвищення прожиткового мінімуму потягне за собою зростання й інших виплат.

Зокрема, мінімальна пенсія автоматично збільшиться на 283 гривні. Крім того, з 1 січня 2027 року учасники бойових дій почнуть отримувати вищу надбавку до пенсії, яка зросте до 719 гривень на місяць.