Пенсія стане більшою на 40%: хто може отримати доплату завдяки одній довідці

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткову надбавку до виплат, яка призначається за визначених умов. У кого пенсія може зрости аж на 40% вже наступного місяця лише через одну довідку, читайте далі.

Кому доступна надбавка у 40% до пенсії?

За інформацією Пенсійного фонду, дана виплата не є автоматичною соціальною доплатою та не нараховується всім пенсіонерам віком понад 80 років без винятку. Вона належить лише тій категорії громадян, які одночасно відповідають сукупності умов, визначених законодавством.

Відповідно до пункту 6 статті 7 Закону №1727, право на надбавку мають самотні особи віком від 80 років, які потребують стороннього догляду. Під "самотніми" у цьому контексті розуміються пенсіонери, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом здійснювати їх утримання, незалежно від фактичного місця проживання таких родичів.

Довідково! Розмір надбавки прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 40% від його актуального значення. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, тому розмір щомісячної доплати дорівнює приблизно 1 038 гривень.

Які є умови призначення виплати?

Надбавка призначається лише за наявності підтвердженого права, яке включає одночасне виконання таких критеріїв:

вік понад 80 років;

призначена пенсія за віком;

самотнє проживання;

відсутність працездатних родичів, які зобов’язані надавати утримання;

медичне підтвердження потреби у постійному сторонньому догляді (висновок ЛКК).

Разом з цим, сама процедура призначення надбавки має поетапний характер та не здійснюється автоматично навіть за наявності вікових критеріїв.

Перший етап – це медичне підтвердження. Пенсіонеру необхідно звернутися до сімейного або профільного лікаря, який направляє на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК). Саме висновок ЛКК визначає необхідність постійного стороннього догляду. Другий етап – звернення до Пенсійного фонду України. Після отримання медичного висновку особа подає заяву до сервісного центру ПФУ за місцем обліку для призначення відповідної надбавки. Третій етап – подання документів. До пакета входять паспорт, ідентифікаційний код, висновок ЛКК, декларація про доходи, а також, за потреби, документи щодо складу сім’ї або підтвердження факту самостійного проживання.

Тобто,фактично надбавка у 40% до пенсії є інструментом цільового соціального захисту, спрямованим на найбільш вразливу категорію літніх громадян. Її призначення залежить не лише від віку, а й від підтвердженого стану здоров’я та соціального статусу, що підкреслює адресний характер державної підтримки в рамках пенсійної системи України.

Які ще є доплати для пенсіонерів?

В Україні також передбачено додаткову щомісячну надбавку до пенсії для жінок, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір такої доплати може перевищувати одну тисячу гривень і залежить від встановлених державою умов та розрахункових показників пенсійного забезпечення.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та надати пакет документів, що підтверджує як трудовий (страховий) стаж, так і факт народження та виховання відповідної кількості дітей.