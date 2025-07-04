4 липня, 18:00
Отримають не всі: хто з пенсіонерів матиме доплату до пенсії від ООН у липні 2025 року
Основні тези
- До кінця липня 2025 року українські пенсіонери з пенсією менш як 3 250 гривень отримуватимуть доплату від ООН.
- Доплата надається пенсіонерам, які живуть у зоні бойових дій та не отримували допомогу як ВПО чи від міжнародних організацій з березня 2023 року.
До кінця липня 2025 року частина українських пенсіонерів отримуватиме доплату від ООН. З 1 серпня ці кошти перестануть надходити.
Кому надається спеціальна доплата від ООН
На спеціальну доплату можуть розраховувати пенсіонери, які зараз мають пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також У частині Києва тимчасово не здійснюється розподіл газу: про які райони йдеться
Нагадаємо! Нараховується така доплата автоматично, на основі даних, зафіксованих в реєстрах. Подавати заяву на отримання цієї виплати пенсіонеру непотрібно.
Ця доплата надається якщо:
- особа живе у зоні активних або можливих бойових дій;
- а також, якщо ця особа не мала допомоги від держави у якості ВПО чи від міжнародних організацій (враховується період з березня 2023 року).
Така доплата розраховується індивідуально. Вона рівна різниці між 3 250 та сумою пенсії.
Приклад розрахунків: 3 250 – 2 900 (сума пенсії, яку має особа) = 350 гривень (розмір доплати від ООН).