Отримають не всі: хто з пенсіонерів матиме доплату до пенсії від ООН у липні 2025 року

До кінця липня 2025 року частина українських пенсіонерів отримуватиме доплату від ООН. З 1 серпня ці кошти перестануть надходити.

Кому надається спеціальна доплата від ООН

На спеціальну доплату можуть розраховувати пенсіонери, які зараз мають пенсію менш як 3 250 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Нагадаємо! Нараховується така доплата автоматично, на основі даних, зафіксованих в реєстрах. Подавати заяву на отримання цієї виплати пенсіонеру непотрібно.

Ця доплата надається якщо:

особа живе у зоні активних або можливих бойових дій;

а також, якщо ця особа не мала допомоги від держави у якості ВПО чи від міжнародних організацій (враховується період з березня 2023 року).

Така доплата розраховується індивідуально. Вона рівна різниці між 3 250 та сумою пенсії.

Приклад розрахунків: 3 250 – 2 900 (сума пенсії, яку має особа) = 350 гривень (розмір доплати від ООН).