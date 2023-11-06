Щоб було рівно 3 тисячі гривень: які пенсіонери отримають тимчасову надбавку

Не тільки ВПО, а й українські пенсіонери можуть отримувати надбавки до своїх виплат протягом 4 місяців. Проте стосується це далеко не всіх, а лише тих, хто підпадає під певні категорії.

Допомога від ООН для пенсіонерів

Дійсно ООН протягом 4 місяців автоматично надаватиме певним пенсіонерам грошову допомогу. Щоб її отримати потрібно підпадати під наступні умови:

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отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 3 000 гривень;

не одержувати іншої грошової допомоги від благодійних організацій;

перебувати на територіях активних або можливих бойових дій.

Розмір доплати буде індивідуальним – він становить різницю, якої не вистачає, щоб особа отримувала 3 тисячі гривень. Тобто якщо пенсія українця 2 500 гривень, то ООН доплачуватиме – 500 гривень.

На яку надбавку до пенсії претендує кожен українець

Допомога від ООН триватиме до кінця 2023 року. Щоб її отримати, не потрібно нікуди звертатися – її призначать автоматично.

Абсолютно кожен пенсіонер може отримати надбавку за віком. Для цього потрібно дожити мінімум до 70 років.

Надбавки за віком виглядають наступним чином:

від 70 до 74 років – додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Такі надбавки призначаються автоматично, тому нікуди звертатися не потрібно.