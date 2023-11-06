Допомога від ООН для пенсіонерів

Дійсно ООН протягом 4 місяців автоматично надаватиме певним пенсіонерам грошову допомогу. Щоб її отримати потрібно підпадати під наступні умови:

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отримувати пенсію, розмір якої не перевищує 3 000 гривень;

не одержувати іншої грошової допомоги від благодійних організацій;

перебувати на територіях активних або можливих бойових дій.

Розмір доплати буде індивідуальним – він становить різницю, якої не вистачає, щоб особа отримувала 3 тисячі гривень. Тобто якщо пенсія українця 2 500 гривень, то ООН доплачуватиме – 500 гривень.

Зверніть увагу! Допомога від ООН триватиме до кінця 2023 року. Щоб її отримати, не потрібно нікуди звертатися – її призначать автоматично.

На яку надбавку до пенсії претендує кожен українець

Абсолютно кожен пенсіонер може отримати надбавку за віком. Для цього потрібно дожити мінімум до 70 років.

Надбавки за віком виглядають наступним чином:

від 70 до 74 років – додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Такі надбавки призначаються автоматично, тому нікуди звертатися не потрібно.