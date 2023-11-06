Помощь от ООН для пенсионеров
Действительно, ООН в течение 4 месяцев автоматически будет предоставлять определенным пенсионерам денежную помощь. Чтобы ее получить нужно подпадать под следующие условия:
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- получать пенсию, размер которой не превышает 3 000 гривен;
- не получать иную денежную помощь от благотворительных организаций;
- находиться на территориях активных или возможных боевых действий.
Размер доплаты будет индивидуальным – он составляет разницу, которой не хватает, чтобы человек получал 3 тысячи гривен. То есть, если пенсия украинца 2 500 гривен, то ООН будет доплачивать – 500 гривен.
На какую прибавку к пенсии претендует каждый украинец
Абсолютно каждый пенсионер может получить прибавку по возрасту. Для этого необходимо дожить минимум до 70 лет.
Прибавки по возрасту выглядят следующим образом:
- от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Такие прибавки назначаются автоматически, поэтому никуда обращаться не нужно.