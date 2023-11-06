Помощь от ООН для пенсионеров

Действительно, ООН в течение 4 месяцев автоматически будет предоставлять определенным пенсионерам денежную помощь. Чтобы ее получить нужно подпадать под следующие условия:

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получать пенсию, размер которой не превышает 3 000 гривен;

не получать иную денежную помощь от благотворительных организаций;

находиться на территориях активных или возможных боевых действий.

Размер доплаты будет индивидуальным – он составляет разницу, которой не хватает, чтобы человек получал 3 тысячи гривен. То есть, если пенсия украинца 2 500 гривен, то ООН будет доплачивать – 500 гривен.

Обратите внимание! Помощь от ООН продлится до конца 2023 года. Чтобы ее получить, не нужно никуда обращаться – ее назначат автоматически.

На какую прибавку к пенсии претендует каждый украинец

Абсолютно каждый пенсионер может получить прибавку по возрасту. Для этого необходимо дожить минимум до 70 лет.

Прибавки по возрасту выглядят следующим образом:

от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Такие прибавки назначаются автоматически, поэтому никуда обращаться не нужно.