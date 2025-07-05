Українці мають право отримати спеціальну доплату за понаднормовий стаж. Ця виплата надається за кожен рік, відпрацьований понад мінімум, що встановлений законом.

Хто зараз може отримати доплату за понаднормовий стаж

Право на цю доплату мають пенсіонери, що отримують виплату за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Зараз мають право отримати цю доплату пенсіонери:

що набули 35 років стажу, якщо йдеться про чоловіків (коли пенсія призначена до жовтня 2011 років, достатньо 25 років стажу);

30 років – про жінок (у випадку призначення пенсії до жовтня 2011 року – 20 років стажу).

Зауважте! Якщо пенсіонер продовжує працювати, він зможе отримати цю надбавку після звільнення та врахування актуального розміру прожиткового мінімуму.

Яка доплата за понаднормовий стаж зараз

Як зазначає ПФУ, розмір доплати за понаднормовий стаж розраховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цьогоріч це 2 361 гривня.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний "додатковий" рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму,

– йдеться у повідомлені ПФУ.

Тобто, за кожен додатковий рік особа отримує 23,61 гривні. Відповідно, за 10 років ця доплата – 236,10 гривень.