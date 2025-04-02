Чи змінився розмір доплат за віком для пенсіонерів з 1 квітня

Частина українських пенсіонерів отримує спеціальну доплату за віком. Йдеться про пенсіонерів, що відповідають певним вимогам.

Як зросте доплата за віком з 1 квітня

Доплата за віком з 1 квітня не зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Розмір цієї доплати зараз такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком у розмірі 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

громадяни старше 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Ця доплата не сумується, вона лише зростає при досягненні певного віку. Тобто, в 77 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.

Хто може отримати доплату за віком у 2025

Доплата за віком надається пенсіонерам, які:

сягнули віку 70 років;

отримують пенсію за віком;

мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зауважте! Ця доплата автоматично додається до пенсії після досягнення пенсіонером визначеного віку.