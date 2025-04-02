Чи змінився розмір доплат за віком для пенсіонерів з 1 квітня
- З 1 квітня розміри доплат за віком для пенсіонерів не змінилися.
- Доплата надається пенсіонерам від 70 років, які мають пенсію менш як 10 340,35 гривні.
Частина українських пенсіонерів отримує спеціальну доплату за віком. Йдеться про пенсіонерів, що відповідають певним вимогам.
Як зросте доплата за віком з 1 квітня
Доплата за віком з 1 квітня не зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Розмір цієї доплати зараз такий:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком у розмірі 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- громадяни старше 80 років – 570 гривень.
Зверніть увагу! Ця доплата не сумується, вона лише зростає при досягненні певного віку. Тобто, в 77 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.
Хто може отримати доплату за віком у 2025
Доплата за віком надається пенсіонерам, які:
- сягнули віку 70 років;
- отримують пенсію за віком;
- мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Зауважте! Ця доплата автоматично додається до пенсії після досягнення пенсіонером визначеного віку.