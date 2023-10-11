Гарантоване збільшення пенсії: як український пенсіонер може отримати надбавки
Джерело:ПФУ
Щоб збільшити пенсію, українець може оформити собі доплати. Зокрема, на надбавку понад 800 гривень можуть розраховувати представники деяких професій.
Хто з українців може отримати спецвиплати
Громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, можуть оформити собі надбавки до пенсії. Розмір цієї виплати регулюється відповідно до суми прожиткового мінімуму, яку отримують люди з втраченою працездатністю, зараз це – 2 093 гривні. Доплата складає від 20% до 40% від цього значення, тобто від 418 до 837 гривень.
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Для військових ця виплата складає до 70% від визначеного мінімуму. На отримання надбавки можуть розраховувати представники таких сфер:
- освітня;
- наукова;
- охорони здоров'я;
- державна;
- культурна;
- спортивна (у тому числі фізичне виховання);
- господарська;
- громадянська.
На суму доплати впливає і категорія, до якої відноситься особа. Хто з українців має право на цю надбавку:
- працівники сфери космонавтики;
- члени льотно-випробувальних екіпажів;
- громадяни, які мають статус "Герой України";
- ветерани війни;
- спортсмени, що мають відзнаки з міжнародних змагань;
- особи, яких відзначали орденами за мужність;
- постраждалі від радянських репресій, у тому числі – борці за українську незалежність;
- ті, хто має орден "Небесної сотні";
- громадяни, які мають звання "заслужений" чи "народний";
- особи, які мають понад 4 ордени;
- матір чи батько, які виховали більш як 5 всиновлених дітей до віку 6 років.
Які ще надбавки до пенсії є в Україні
ПФУ нараховує автоматичну вікову доплату деяким громадянам. Коли особа досягає віку 70 років і до 74 років включно, вона отримує 300 гривень. Від 75 по 79 років особа може отримати 456 гривень, а уже після 80 років – 579 гривень.
Якщо з пенсіонером проживає неповнолітня особа, він може оформити доплату 150 гривень. Для цього необхідно подати заяву у ПФУ.