Хто з українців може отримати спецвиплати

Громадяни, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, можуть оформити собі надбавки до пенсії. Розмір цієї виплати регулюється відповідно до суми прожиткового мінімуму, яку отримують люди з втраченою працездатністю, зараз це – 2 093 гривні. Доплата складає від 20% до 40% від цього значення, тобто від 418 до 837 гривень.

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Для військових ця виплата складає до 70% від визначеного мінімуму. На отримання надбавки можуть розраховувати представники таких сфер:

освітня;

наукова;

охорони здоров'я;

державна;

культурна;

спортивна (у тому числі фізичне виховання);

господарська;

громадянська.

На суму доплати впливає і категорія, до якої відноситься особа. Хто з українців має право на цю надбавку:

працівники сфери космонавтики;

члени льотно-випробувальних екіпажів;

громадяни, які мають статус "Герой України";

ветерани війни;

спортсмени, що мають відзнаки з міжнародних змагань;

особи, яких відзначали орденами за мужність;

постраждалі від радянських репресій, у тому числі – борці за українську незалежність;

ті, хто має орден "Небесної сотні";

громадяни, які мають звання "заслужений" чи "народний";

особи, які мають понад 4 ордени;

матір чи батько, які виховали більш як 5 всиновлених дітей до віку 6 років.

Зверніть увагу! Щоб отримати цю надбавку, особа має подати відповідну заяву протягом 12 місяців після отримання звання.

Які ще надбавки до пенсії є в Україні

ПФУ нараховує автоматичну вікову доплату деяким громадянам. Коли особа досягає віку 70 років і до 74 років включно, він отримує 300 гривень. Від 75 по 79 років особа може отримати 456 гривень, а уже після 80 років – 579 гривень.

Якщо з пенсіонером проживає неповнолітня особа, він може оформити доплату 150 гривень. Для цього необхідно подати заяву у ПФУ.