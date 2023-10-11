Кто из украинцев может получить спецвыплаты

Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной, могут оформить надбавки к пенсии. Размер этой выплаты регулируется в соответствии с суммой прожиточного минимума, которую получают люди с утраченной трудоспособностью, сейчас это – 2 093 гривны. Доплата составляет от 20% до 40% от этого значения, то есть от 418 до 837 гривен.

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Для военных эта выплата составляет до 70% от указанного минимума. На получение надбавки могут рассчитывать представители следующих сфер:

образовательная;

научная;

здравоохранения;

государственная;

культурная;

спортивная (в том числе физическое воспитание);

хозяйственная;

гражданская.

На сумму доплаты влияет и категория, к которой относится лицо. Кто из украинцев имеет право на эту надбавку:

работники сферы космонавтики;

члены лётно-испытательных экипажей;

граждане, имеющие статус "Герой Украины";

ветераны войны;

спортсмены, имеющие знаки отличия по международным соревнованиям;

лица, отмечаемые орденами за мужество;

пострадавшие от советских репрессий, в том числе – борцы за украинскую независимость;

те, кто имеет орден "Небесной сотни";

граждане, имеющие звание "заслуженный" или "народный";

лица, имеющие более 4 орденов;

мать или отец, воспитавших более 5 усыновленных детей до возраста – 6 лет.

Обратите внимание! Чтобы получить эту надбавку, лицо должно подать соответствующее заявление в течение 12 месяцев после получения звания.

Какие еще надбавки к пенсии есть в Украине

ПФУ начисляет автоматическую возрастную доплату некоторым гражданам. Когда человек достигает 70 лет и до 74 лет включительно, он получает 300 гривен. С 75 по 79 лет человек может получить 456 гривен, а уже после 80 лет – 579 гривен.

Если с пенсионером проживает несовершеннолетнее лицо, он может оформить доплату 150 гривен. Для этого необходимо подать заявление в ПФУ.