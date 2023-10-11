Кто из украинцев может получить спецвыплаты
Граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной, могут оформить надбавки к пенсии. Размер этой выплаты регулируется в соответствии с суммой прожиточного минимума, которую получают люди с утраченной трудоспособностью, сейчас это – 2 093 гривны. Доплата составляет от 20% до 40% от этого значения, то есть от 418 до 837 гривен.
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Для военных эта выплата составляет до 70% от указанного минимума. На получение надбавки могут рассчитывать представители следующих сфер:
- образовательная;
- научная;
- здравоохранения;
- государственная;
- культурная;
- спортивная (в том числе физическое воспитание);
- хозяйственная;
- гражданская.
На сумму доплаты влияет и категория, к которой относится лицо. Кто из украинцев имеет право на эту надбавку:
- работники сферы космонавтики;
- члены лётно-испытательных экипажей;
- граждане, имеющие статус "Герой Украины";
- ветераны войны;
- спортсмены, имеющие знаки отличия по международным соревнованиям;
- лица, отмечаемые орденами за мужество;
- пострадавшие от советских репрессий, в том числе – борцы за украинскую независимость;
- те, кто имеет орден "Небесной сотни";
- граждане, имеющие звание "заслуженный" или "народный";
- лица, имеющие более 4 орденов;
- мать или отец, воспитавших более 5 усыновленных детей до возраста – 6 лет.
Какие еще надбавки к пенсии есть в Украине
ПФУ начисляет автоматическую возрастную доплату некоторым гражданам. Когда человек достигает 70 лет и до 74 лет включительно, он получает 300 гривен. С 75 по 79 лет человек может получить 456 гривен, а уже после 80 лет – 579 гривен.
Если с пенсионером проживает несовершеннолетнее лицо, он может оформить доплату 150 гривен. Для этого необходимо подать заявление в ПФУ.