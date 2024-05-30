У червні деякі пенсіонери отримають значну доплату до виплат

У червні частина пенсіонерів зможе отримати додаткову фінансову підтримку від Світової продовольчої програми ООН. Цей місяць стане останнім у рамках діючої програми підтримки.

Хто має право на допомогу до пенсії у червні

Програму ООН було продовжено у квітні на три місяці, тому без подальшого продовження у липні виплати припиняться.

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Доплати до пенсій надаються пенсіонерам, які:

проживають у зоні активних бойових дій або потенційних бойових дій, згідно з переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

отримують пенсію, яка не перевищує 3 250 гривень;

не отримали з 1 березня 2023 року жодних додаткових виплат від міжнародних організацій чи державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Як отримати допомогу

Сума допомоги визначається як різниця між 3 250 гривнями та сумою власної пенсії. Для отримання доплати не потрібно звертатися в жодні установи – Пенсійний фонд України автоматично нарахує виплату, згідно з доступною інформацією в базі даних.

У кого влітку зросте пенсія

Допомога буде виплачена разом з пенсією, надійде на банківську картку або до поштового відділення.

Пенсіонери старше 70 років отримують автоматичну вікову надбавку до пенсії у місяць, коли досягають цього віку.

Вікова надбавка залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років – надбавка становить 300 гривень;

від 75 до 79 років – надбавка збільшується до 456 гривень;

від 80 років і старші – надбавка складає 570 гривень.

Варто зазначити, що надбавка надається лише тоді, коли пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.