Хто має право на допомогу до пенсії у червні
Програму ООН було продовжено у квітні на три місяці, тому без подальшого продовження у липні виплати припиняться.
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Доплати до пенсій надаються пенсіонерам, які:
- проживають у зоні активних бойових дій або потенційних бойових дій, згідно з переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- отримують пенсію, яка не перевищує 3 250 гривень;
- не отримали з 1 березня 2023 року жодних додаткових виплат від міжнародних організацій чи державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.
Як отримати допомогу
Сума допомоги визначається як різниця між 3 250 гривнями та сумою власної пенсії. Для отримання доплати не потрібно звертатися в жодні установи – Пенсійний фонд України автоматично нарахує виплату, згідно з доступною інформацією в базі даних.
У кого влітку зросте пенсія
Пенсіонери старше 70 років отримують автоматичну вікову надбавку до пенсії у місяць, коли досягають цього віку.
Вікова надбавка залежить від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років – надбавка становить 300 гривень;
- від 75 до 79 років – надбавка збільшується до 456 гривень;
- від 80 років і старші – надбавка складає 570 гривень.
Варто зазначити, що надбавка надається лише тоді, коли пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.