Кто имеет право на помощь к пенсии в июне

Программа ООН была продлена в апреле на три месяца, поэтому без дальнейшего продления в июле выплаты прекратятся.

Читайте также Почему пенсионеры с большим стажем имеют уменьшенные пенсии

Доплаты к пенсиям предоставляются пенсионерам, которые:

проживают в зоне активных боевых действий или потенциальных боевых действий, согласно перечню Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

получают пенсию, которая не превышает 3 250 гривен;

не получили с 1 марта 2023 года никаких дополнительных выплат от международных организаций или государственную помощь для внутренне перемещенных лиц.

Как получить помощь

Сумма помощи определяется как разница между 3 250 гривнами и суммой собственной пенсии. Для получения доплаты не нужно обращаться ни в какие учреждения – Пенсионный фонд Украины автоматически начислит выплату, согласно доступной информации в базе данных.

Важно! Помощь будет выплачена вместе с пенсией, поступит на банковскую карточку или в почтовое отделение.

У кого летом вырастет пенсия

Пенсионеры старше 70 лет получают автоматическую возрастную надбавку к пенсии в месяц, когда достигают этого возраста.

Возрастная надбавка зависит от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет – надбавка составляет 300 гривен;

от 75 до 79 лет – надбавка увеличивается до 456 гривен;

от 80 лет и старше – надбавка составляет 570 гривен.

Стоит отметить, что надбавка предоставляется только тогда, когда пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривны.