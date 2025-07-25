Пенсіонери певного віку можуть отримати доплати до пенсії: скільки їм має виновнитися років

В Україні наразі проживає чимала кількість пенсіонерів. Й багато з них можуть розраховувати на надбавки до пенсії.

Які надбавки до пенсії у 70 років?

Зокрема й ті, кому виповнилося 70 років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір цієї щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера. Тому й доплату Пенсійний фонд починає нараховувати від дня досягнення цього віку.

Важливий нюанс – це те, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– наголосили у фонді.

Однак серед умов, для отримання додаткових коштів, не тільки вік. Додатковий критерій: загальний розмір пенсії людини має не перевищувати 10340,35 гривні.

Зверніть увагу! Це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату.

Таким чином пенсіонери віком від 70 до 75 років отримують виплату в розмірі 300 гривень. Однак є виплати й для інших категорій.

Так літнім людям віком від 75 до 80 років нарахують 456 гривень. А українцям віком від 80 років встановлена доплата до пенсії у розмірі до 570 гривень.

Слід також додати, що до пенсії надається лише одна компенсаційна доплата. Тобто декілька доплат за різні вікові категорії не доплачуються.

Важливо! Якщо після досягнення віку 70 років людина отримувала 300,00 гривень, то після 75 років – 456,00 гривень, а не 756 гривень.