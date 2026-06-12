Українцям можуть скасувати цілих п'ять доплат: чому пенсіонери ризикують втратити гроші

Українці можуть втратити деякі важливі виплати. Це можливо, якщо людина вчасно не проінформувала Пенсійний фонд про важливі зміни у житті. Мова йде про зміни, які впливають на отримання тих чи інших допомог.

Які доплати та чому можуть втратити літні українці?

Такі допомоги порахували у виданні "На пенсії".

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Перша доплата, яку досить легко втратити, це доплата за догляд. Якщо літня людина змінила своє місце проживання, почала отримувати іншу грошову допомогу тощо, то виплату можуть просто скасувати

Також пенсіонери втрачають право на доплату за утримання дітей, коли він чи вона досягає повноліття. Крім того, виплату припинять нараховувати, якщо літня людина працевлаштується.

Досить просто залишиться й без підтримки, яка пов’язана з інвалідністю. Якщо людина буде ігнорувати проходження повторного медичного огляду, то кошти можуть не прийти на картку.

Слід також згадати про окремі надбавки, які прив’язані до місця проживання. Мова йде про виплати для жителів територій зі спеціальним статусом – вони можуть бути скасовані після переїзду чи зміни статусу населеного пункту. Наприклад, доплати громадянам, яким надано статус особи, що проживає та працює на території населеного пункту, якому надано статус гірського.

Ба більше, можуть переглянути й надбавки за понаднормовий страховий стаж. Це можливо, якщо, наприклад, будуть виявлені якісь помилки у документах.

Щоб оформити всі вказані доплати до пенсії, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з пенсійним посвідченням та необхідним пакетом документів, що підтверджує право на доплату, адже автоматично такі надбавки не призначаються,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Щоб припинення доплат не стало сюрпризом, слід звернутися до Пенсійного фонду.

Що ще варто знати про пенсії

Українці можуть втратити пенсії, якщо не повідомлять Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення. Це стосується, зокрема, й ФОПу. На повідомлення людині дається 10 днів.

Для отримання пенсії людина повинна мати певний страховий стаж. Його підтверджує трудова книжка. Вона є головним документом. Однак є й інші, які можуть стати доказом стажу. Їх також радять оцифрувати.

Перевірити свій страховий стаж можна різними методами. Зокрема, вебпортал ПФУ, застосунок Пенсійного фонду та Дія.