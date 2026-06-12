Какие надбавки и почему могут потерять пожилые украинцы?

Такие пособия подсчитали в издании "На пенсии".

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Первая доплата, которую довольно легко потерять, – это доплата за уход. Если пожилой человек сменил место жительства, начал получать другую денежную помощь и т. п., то выплату могут просто отменить

Также пенсионеры теряют право на доплату за содержание детей, когда он или она достигает совершеннолетия. Кроме того, выплату перестанут начислять, если пожилой человек устроится на работу.

Довольно просто остаться и без поддержки, связанной с инвалидностью. Если человек будет игнорировать прохождение повторного медицинского осмотра, то средства могут не поступить на карту.

Следует также упомянуть об отдельных надбавках, привязанных к месту проживания. Речь идет о выплатах для жителей территорий со специальным статусом — они могут быть отменены после переезда или изменения статуса населенного пункта. Например, доплаты гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, которому присвоен статус горного.

Более того, могут пересмотреть и надбавки за сверхнормативный страховой стаж. Это возможно, если, например, будут обнаружены какие-либо ошибки в документах.

Чтобы оформить все указанные доплаты к пенсии, нужно обратиться в Пенсионный фонд с пенсионным удостоверением и необходимым пакетом документов, подтверждающих право на доплату, ведь автоматически такие надбавки не назначаются,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Чтобы прекращение доплат не стало сюрпризом, следует обратиться в Пенсионный фонд.

Что еще стоит знать о пенсиях

Украинцы могут лишиться пенсий, если не сообщат в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении. Это касается, в частности, и индивидуальных предпринимателей. На уведомление человеку дается 10 дней.

Для получения пенсии человек должен иметь определенный страховой стаж. Его подтверждает трудовая книжка. Она является основным документом. Однако есть и другие, которые могут стать доказательством стажа. Их также рекомендуют оцифровать.

Проверить свой страховой стаж можно разными способами. В частности, через веб-портал ПФУ, приложение Пенсионного фонда и приложение "Дія".