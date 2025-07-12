Доплати до пенсії: скільки грошей отримують українці, яким виповнилось 70 років

Деякі українці можуть отримувати доплати до пенсії. Йдеться про тих осіб, що досягнули певного віку.

Які доплати до пенсії у 70 років?

Зокрема доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Важливий нюанс – це те, що нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,

– пояснили у фонді.

Проте крім віку існує ще одна умова отримання доплати. Право на неї мають ті українці, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 гривні.

Зауважте! Таким чином пенсіонерам віком від 70 до 75 років виплачується компенсаційна виплата в розмірі 300 гривень.

Які доплати отримують пенсіонери старше за 75 років? Пенсіонерам віком від 75 до 80 років передбачається надбавка до пенсії у розмірі 456 гривень. А українцям віком від 80 років встановлена доплата розмірі до 570 гривень.

Слід також відзначити, що до пенсії доплачується лише одна компенсаційна доплата. Тобто декілька доплат за різні вікові категорії не доплачуються.

Зверніть увагу! Це означає, що після досягнення 70 років людина отримувала 300 гривень, то після 75 років – 456 гривень, а після 80 років – 570 гривень.