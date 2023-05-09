Плюс 730 гривень до пенсії: які категорії можуть претендувати на надбавки

9 травня 2023, 12:12
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На пенсії

Українські жінки зможуть швидше виходити на пенсію та отримувати ще й додаткові доплати. Однак це зможуть зробити не усі, а ті, хто відповідає певним критеріям.

Хто з українок може вийти раніше на пенсію

Ті жінки, які виховували 5 дітей до досягнення їх шестирічного віку та мають 15 років страхового стажу, можуть вийти раніше на пенсію. Крім того, їм передбачена законом доплата до пенсії.

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  • У Пенсійному фонді пояснюють, що згідно з чинним законодавством матері, які мають 5 дітей і виховували їх до шестирічного віку, мають право піти на пенсію зі зниженням пенсійного віку після 50 років. 
  • Доплати до пенсій призначатимуться за особливі заслуги перед Україною у розмірі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. 
  • Тобто вона складатиме 732,55 гривні у 2023 році. 

Кого з пенсіонерів можуть позбавити пенсії

У першу чергу позбавити пенсії можуть того, у кого проблеми із легітимністю надання соціальних виплат. 

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Крім того, пенсію можуть скасувати, якщо:

  • фальшиві документи на отримання виплат;
  • є помилка у прізвищі;
  • громадянин якийсь час жив за кордоном (у тому випадку, якщо пенсіонер проживає за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України);
  • якщо особа не отримує виплати протягом шести місяців;
  • якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.
Автор: Валерія Городинська