Плюс 730 гривень до пенсії: які категорії можуть претендувати на надбавки
9 травня 2023, 12:12Читать новость на русском
Джерело:На пенсії
Українські жінки зможуть швидше виходити на пенсію та отримувати ще й додаткові доплати. Однак це зможуть зробити не усі, а ті, хто відповідає певним критеріям.
Хто з українок може вийти раніше на пенсію
Ті жінки, які виховували 5 дітей до досягнення їх шестирічного віку та мають 15 років страхового стажу, можуть вийти раніше на пенсію. Крім того, їм передбачена законом доплата до пенсії.
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- У Пенсійному фонді пояснюють, що згідно з чинним законодавством матері, які мають 5 дітей і виховували їх до шестирічного віку, мають право піти на пенсію зі зниженням пенсійного віку після 50 років.
- Доплати до пенсій призначатимуться за особливі заслуги перед Україною у розмірі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.
- Тобто вона складатиме 732,55 гривні у 2023 році.
Кого з пенсіонерів можуть позбавити пенсії
У першу чергу позбавити пенсії можуть того, у кого проблеми із легітимністю надання соціальних виплат.
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Крім того, пенсію можуть скасувати, якщо:
- фальшиві документи на отримання виплат;
- є помилка у прізвищі;
- громадянин якийсь час жив за кордоном (у тому випадку, якщо пенсіонер проживає за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України);
- якщо особа не отримує виплати протягом шести місяців;
- якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.