Хто з українок може вийти раніше на пенсію

Ті жінки, які виховували 5 дітей до досягнення їх шестирічного віку та мають 15 років страхового стажу, можуть вийти раніше на пенсію. Крім того, їм передбачена законом доплата до пенсії.

Читайте також На половину більше: як українцям збільшити свою пенсію

У Пенсійному фонді пояснюють, що згідно з чинним законодавством матері, які мають 5 дітей і виховували їх до шестирічного віку, мають право піти на пенсію зі зниженням пенсійного віку після 50 років.

Доплати до пенсій призначатимуться за особливі заслуги перед Україною у розмірі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Тобто вона складатиме 732,55 гривні у 2023 році.

Кого з пенсіонерів можуть позбавити пенсії

У першу чергу позбавити пенсії можуть того, у кого проблеми із легітимністю надання соціальних виплат.

Цікаво Доплати під питанням: чи є в бюджеті кошти на повернення 30 тисяч військовим

Крім того, пенсію можуть скасувати, якщо: