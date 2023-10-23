До 570 гривень: як отримати мінімальну доплату до пенсії
Переважна більшість українських пенсіонерів мають право на ті чи ті надбавки до виплат. Деякі з них ледь перевищують суму у 100 гривень.
Які мінімальні надбавки до пенсії можна отримати
В Україні існує декілька доплат до пенсії, на які можуть розраховувати більшість пенсіонерів:
Читайте також Чи зможуть українські біженці отримувати пенсії: експерт дав детальне пояснення
- За дітей
Такі доплати здійснюються пенсіонерам, які власними силами виховують неповнолітніх дітей. Розмір надбавки – 150 гривень.
- За надстаж
Пенсіонери, які пропрацювали понад 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок), автоматично отримують надбавку за надстаж. Вона складає по 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік. Перерахунок виплати у такому випадку здійснюють після звільнення особи з роботи.
- За донорство
Почесним донорам щомісячно виплачують додаткових 258 гривень. Щоб ним стати, потрібно здати безплатно 40 разових максимальних доз крові чи 60 разових максимальних доз плазми.
- За досягнення певного віку
Особи, які досягнули певного віку мають право на такі надбавки: від 70 до 75 років – 300 гривень; 75 – 80 років – 456 гривень; понад 80 років – 570 гривень.Зверніть увагу! Доплату не призначать особам, які мають пенсію понад 10 340 гривень.
Пенсії у 2024 році зростуть
Оскільки в Бюджеті-2024 передбачене збільшення прожиткового мінімуму, зростуть і пенсійні виплати. Наступного року вони виглядатимуть так:
- мінімальна пенсія – зросте з 2 093 до 2 361 гривні;
- максимальна – з 20 930 до 23 610 гривень.
У березні 2024 року відбудуться зміни в нарахуванні пенсій. Це потрібно для того, щоб зменшити непропорційні виплати тим, хто на пенсії давно, і тим, хто лише пішов,
– зазначає голова Кабінету міністрів.
До слова, 65-річним пенсіонерам, які мають повний стаж, у 2024 році пенсію збільшать двічі. На початку року її піднімуть з 2 680 до 2 840 гривень, а вже у квітні до 3 200 гривень.