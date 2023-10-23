Які мінімальні надбавки до пенсії можна отримати

В Україні існує декілька доплат до пенсії, на які можуть розраховувати більшість пенсіонерів:

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За дітей

Такі доплати здійснюються пенсіонерам, які власними силами виховують неповнолітніх дітей. Розмір надбавки – 150 гривень.

За надстаж

Пенсіонери, які пропрацювали понад 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок), автоматично отримують надбавку за надстаж. Вона складає по 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік. Перерахунок виплати у такому випадку здійснюють після звільнення особи з роботи.

За донорство

Почесним донорам щомісячно виплачують додаткових 258 гривень. Щоб ним стати, потрібно здати безплатно 40 разових максимальних доз крові чи 60 разових максимальних доз плазми.

За досягнення певного віку

Особи, які досягнули певного віку мають право на такі надбавки: від 70 до 75 років – 300 гривень; 75 – 80 років – 456 гривень; понад 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Доплату не призначать особам, які мають пенсію понад 10 340 гривень.

Пенсії у 2024 році зростуть

Оскільки в Бюджеті-2024 передбачене збільшення прожиткового мінімуму, зростуть і пенсійні виплати. Наступного року вони виглядатимуть так:

мінімальна пенсія – зросте з 2 093 до 2 361 гривні;

максимальна – з 20 930 до 23 610 гривень.

У березні 2024 року відбудуться зміни в нарахуванні пенсій. Це потрібно для того, щоб зменшити непропорційні виплати тим, хто на пенсії давно, і тим, хто лише пішов,

– зазначає голова Кабінету міністрів.

До слова, 65-річним пенсіонерам, які мають повний стаж, у 2024 році пенсію збільшать двічі. На початку року її піднімуть з 2 680 до 2 840 гривень, а вже у квітні до 3 200 гривень.