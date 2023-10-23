Какие минимальные надбавки к пенсии можно получить
В Украине существует несколько доплат к пенсии, на которые могут рассчитывать большинство пенсионеров:
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- За детей
Такие доплаты осуществляются пенсионерам, которые собственными силами воспитывают несовершеннолетних детей. Размер прибавки составляет 150 гривен.
- За сверхстаж
Пенсионеры, проработавшие более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, автоматически получают надбавку за сверхстаж. Она составляет по 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год. Перерасчет выплаты в таком случае производится после увольнения лица с работы.
- За донорство
Почетным донорам ежемесячно выплачивают дополнительные 258 гривен. Чтобы стать нужно сдать бесплатно 40 разовых максимальных доз крови или 60 разовых максимальных доз плазмы.
- За достижение определенного возраста
Лица, достигшие определенного возраста, имеют право на следующие надбавки: от 70 до 75 лет – 300 гривен; 75 – 80 лет – 456 гривен; более 80 лет – 570 гривен.
Пенсии в 2024 году вырастут
Так как в Бюджете-2024 предусмотрено увеличение прожиточного минимума, возрастут и пенсионные выплаты В следующем году они будут выглядеть так:
- минимальная пенсия – вырастет с 2093 до 2361 гривны;
- максимальная – с 20 930 до 23 610 гривен.
В марте 2024 г. произойдут изменения в начислении пенсий. Это нужно для того, чтобы уменьшить непропорциональные выплаты тем, кто на пенсии давно, и ушедшим,
– отмечает глава Кабинета министров.
К слову, 65-летним пенсионерам, имеющим полный стаж, в 2024 году пенсию увеличат дважды. В начале года ее поднимут с 2680 до 2840 гривен, а уже в апреле до 3200 гривен.