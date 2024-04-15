Деякі українці мають право на солідні доплати до пенсії

15 квітня 2024, 14:20
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Пенсіонери мають можливість отримати значну надбавку до пенсії, подавши лише одну заяву. Проте, це стосується не всіх пенсіонерів, а тільки певної категорії.

Який розмір доплати

Самотні пенсіонери, які досягли 80 років і потребують допомоги у догляді, можуть претендувати на значну доплату до пенсії. 

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Відповідно до урядової постанови, розмір цієї доплати має становити щонайменше 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! Нині такі особи мають право на щомісячну допомогу у розмірі 944 гривень.

Як отримати доплату

Для отримання цієї доплати необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.

Особи, що мають право на цю допомогу, повинні відповідати наступним критеріям:

  • досягнути 80 років;
  • проживати самим;
  • потребувати постійної допомоги та догляду за станом здоров'я;
  • вже отримувати пенсію за віком.

Які документи подати

Для подання заяви на отримання допомоги, вам знадобиться зібрати наступний пакет документів:

  1. Заповнена заява про призначення допомоги.
  2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
  3. Ідентифікаційний код.
  4. Витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність нарахувань допомоги по догляду.
  5. Висновок від лікарсько-консультативної комісії (ВЛК), який засвідчує необхідність у постійному сторонньому догляді.
Важливо! Документи подаються у місцеве управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.
Автор: Дарія Подвишенна