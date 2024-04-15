Деякі українці мають право на солідні доплати до пенсії
Пенсіонери мають можливість отримати значну надбавку до пенсії, подавши лише одну заяву. Проте, це стосується не всіх пенсіонерів, а тільки певної категорії.
Який розмір доплати
Самотні пенсіонери, які досягли 80 років і потребують допомоги у догляді, можуть претендувати на значну доплату до пенсії.
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Відповідно до урядової постанови, розмір цієї доплати має становити щонайменше 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.Зауважте! Нині такі особи мають право на щомісячну допомогу у розмірі 944 гривень.
Як отримати доплату
Для отримання цієї доплати необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.
Особи, що мають право на цю допомогу, повинні відповідати наступним критеріям:
- досягнути 80 років;
- проживати самим;
- потребувати постійної допомоги та догляду за станом здоров'я;
- вже отримувати пенсію за віком.
Які документи подати
Для подання заяви на отримання допомоги, вам знадобиться зібрати наступний пакет документів:
- Заповнена заява про призначення допомоги.
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код.
- Витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність нарахувань допомоги по догляду.
- Висновок від лікарсько-консультативної комісії (ВЛК), який засвідчує необхідність у постійному сторонньому догляді.