Какой размер доплаты

Одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в помощи в уходе, могут претендовать на значительную доплату к пенсии.

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В соответствии с правительственным постановлением, размер этой доплаты должен составлять не менее 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Заметьте! Сейчас такие лица имеют право на ежемесячную помощь в размере 944 гривен.

Как получить доплату

Для получения этой доплаты необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Лица, имеющие право на эту помощь, должны соответствовать следующим критериям:

достичь 80 лет;

проживать самим;

нуждаться в постоянной помощи и уходе по состоянию здоровья;

уже получать пенсию по возрасту.

Какие документы подать

Для подачи заявления на получение помощи, вам понадобится собрать следующий пакет документов:

Заполненное заявление о назначении помощи. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Идентификационный код. Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу. Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.

Важно! Документы подаются в местное управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.