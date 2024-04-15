Какой размер доплаты

Одинокие пенсионеры, достигшие 80 лет и нуждающиеся в помощи в уходе, могут претендовать на значительную доплату к пенсии.

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В соответствии с правительственным постановлением, размер этой доплаты должен составлять не менее 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Как получить доплату

Для получения этой доплаты необходимо подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Лица, имеющие право на эту помощь, должны соответствовать следующим критериям:

  • достичь 80 лет;
  • проживать самим;
  • нуждаться в постоянной помощи и уходе по состоянию здоровья;
  • уже получать пенсию по возрасту.

Какие документы подать

Для подачи заявления на получение помощи, вам понадобится собрать следующий пакет документов:

  1. Заполненное заявление о назначении помощи.
  2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  3. Идентификационный код.
  4. Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие начислений пособия по уходу.
  5. Заключение от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), который удостоверяет необходимость в постоянном постороннем уходе.