Який розмір доплати

Самотні пенсіонери, які досягли 80 років і потребують допомоги у догляді, можуть претендувати на значну доплату до пенсії.

Читайте також Збільшення пенсій влітку: хто отримає спеціальну надбавку

Відповідно до урядової постанови, розмір цієї доплати має становити щонайменше 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! Нині такі особи мають право на щомісячну допомогу у розмірі 944 гривень.

Як отримати доплату

Для отримання цієї доплати необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.

Особи, що мають право на цю допомогу, повинні відповідати наступним критеріям:

досягнути 80 років;

проживати самим;

потребувати постійної допомоги та догляду за станом здоров'я;

вже отримувати пенсію за віком.

Які документи подати

Для подання заяви на отримання допомоги, вам знадобиться зібрати наступний пакет документів:

Заповнена заява про призначення допомоги. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Ідентифікаційний код. Витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність нарахувань допомоги по догляду. Висновок від лікарсько-консультативної комісії (ВЛК), який засвідчує необхідність у постійному сторонньому догляді.

Важливо! Документи подаються у місцеве управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.