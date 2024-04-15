Який розмір доплати
Самотні пенсіонери, які досягли 80 років і потребують допомоги у догляді, можуть претендувати на значну доплату до пенсії.
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Відповідно до урядової постанови, розмір цієї доплати має становити щонайменше 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Як отримати доплату
Для отримання цієї доплати необхідно подати відповідні документи до Пенсійного фонду України.
Особи, що мають право на цю допомогу, повинні відповідати наступним критеріям:
- досягнути 80 років;
- проживати самим;
- потребувати постійної допомоги та догляду за станом здоров'я;
- вже отримувати пенсію за віком.
Які документи подати
Для подання заяви на отримання допомоги, вам знадобиться зібрати наступний пакет документів:
- Заповнена заява про призначення допомоги.
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Ідентифікаційний код.
- Витяг з Пенсійного фонду, що підтверджує відсутність нарахувань допомоги по догляду.
- Висновок від лікарсько-консультативної комісії (ВЛК), який засвідчує необхідність у постійному сторонньому догляді.