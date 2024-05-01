Хто з українців має право на доплати та надбавки до пенсії

Є кілька категорій українців, які мають право на доплати при виході на пенсію. Ці доплати пов'язані або зі станом здоров'я, або з соціальним статусом громадянина.

Відповідно до законодавства України, особам, які отримують пенсії за віком, за інвалідністю, чи за вислугу років, передбачені певні надбавки та доплати.

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Надбавка на непрацездатних членів сім'ї

Ця надбавка призначається пенсіонерам, які не працюють і мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Для отримання надбавки потрібно подати заяву разом з документами, що підтверджують народження та інвалідність членів сім'ї, а також документи, що доводять, що ці особи перебувають на утриманні пенсіонера.

Надбавка на догляд

Ця надбавка призначається інвалідам І групи, одиноким інвалідам ІІ та ІІІ груп, які досягли пенсійного віку і потребують постійного стороннього догляду, а також одиноким особам, які отримують пенсії за віком чи за вислугу років.

Надбавка встановлюється на підставі заяви та медичного висновку про потребу в догляді. Однак, інвалідам І групи надбавка на догляд встановлюється без подання заяви на підставі довідки МСЕК.

Надбавка для реабілітованих осіб та їхніх сімей

Надбавка на догляд не призначається особам, які отримують державну соціальну допомогу на догляд.

Особам, що зазнали політичних репресій і були реабілітовані, а також членам їхніх сімей, що були примусово переселені, призначається надбавка на основі заяви та відповідних документів.

Інші надбавки

Законодавство також визначає надбавки для таких категорій осіб:

Надбавка ветеранам війни та членам сімей померлих ветеранів. Заснована на заяві та наявності відповідних посвідчень (інваліда війни, учасника бойових дій тощо), а також для постраждалих учасників Революції Гідності.

Надбавка жертвам нацистських переслідувань. Видається на основі посвідчення жертв нацистських переслідувань або їхніх вдів/вдівців.

Підвищення для дітей війни. Автоматично призначається особам, які до кінця Другої світової війни були молодші за 18 років, на підставі паспорта громадянина України.

Надбавка почесним донорам. Відповідно до закону про донорство крові, на основі посвідчення до знаку "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

Доплати реабілітованим і членам їхніх сімей Призначаються особам, які пережили політичні репресії, що були реабілітовані, та примусово переміщеним членам їхніх сімей, на підставі відповідних документів.

Доплати ветеранам війни та членам сім’ї загиблого/померлого ветерана, постраждалим учасникам Революції Гідності. Видаються за заявою з пред'явленням відповідних посвідчень або, у випадку учасників Революції Гідності, на основі тимчасової довідки до видачі посвідчення.

Підвищення жертвам нацистських переслідувань. Надається за заявою, за наявністю посвідчення жертви нацистських переслідувань.

Доплата дітям війни. Автоматично призначається громадянам України, які були дітьми на закінчення Другої світової війни, на підставі громадянського паспорта.

Доплати мешканцям гірських населених пунктів. Пенсіонерам, що проживають, працюють або навчаються у гірських населених пунктах, доплата призначається на підставі відповідного посвідчення.