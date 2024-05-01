В соответствии с законодательством Украины, лицам, которые получают пенсии по возрасту, по инвалидности, или за выслугу лет, предусмотрены определенные надбавки и доплаты.

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Надбавка на нетрудоспособных членов семьи

Эта надбавка назначается пенсионерам, которые не работают и имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Для получения надбавки нужно подать заявление вместе с документами, подтверждающие рождение и инвалидность членов семьи, а также документы, доказывающие, что эти лица находятся на иждивении пенсионера.

Надбавка на уход

Эта надбавка назначается инвалидам I группы, одиноким инвалидам II и III групп, достигших пенсионного возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также одиноким лицам, которые получают пенсии по возрасту или за выслугу лет.

Надбавка устанавливается на основании заявления и медицинского заключения о потребности в уходе. Однако, инвалидам I группы надбавка на уход устанавливается без подачи заявления на основании справки МСЭК.

Надбавка для реабилитированных лиц и их семей

Лицам, подвергшихся политическим репрессиям и были реабилитированы, а также членам их семей, которые были принудительно переселены, назначается надбавка на основе заявления и соответствующих документов.

Другие надбавки

Законодательство также определяет надбавки для таких категорий лиц:

  • Надбавка ветеранам войны и членам семей умерших ветеранов. Основана на заявлении и наличии соответствующих удостоверений (инвалида войны, участника боевых действий и т.д.), а также для пострадавших участников Революции Достоинства.

  • Надбавка жертвам нацистских преследований. Выдается на основе удостоверения жертв нацистских преследований или их вдов/вдовцов.

  • Повышение для детей войны. Автоматически назначается лицам, которые до конца Второй мировой войны были моложе 18 лет, на основании паспорта гражданина Украины.

  • Надбавка почетным донорам. Согласно закону о донорстве крови, на основе удостоверения к знаку "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

  • Доплаты реабилитированным и членам их семей Назначаются лицам, пережившим политические репрессии, которые были реабилитированы, и принудительно перемещенным членам их семей, на основании соответствующих документов.
  • Доплаты ветеранам войны и членам семьи погибшего/умершего ветерана, пострадавшим участникам Революции Достоинства. Выдаются по заявлению с предъявлением соответствующих удостоверений или, в случае участников Революции Достоинства, на основе временной справки до выдачи удостоверения.
  • Повышение жертвам нацистских преследований. Предоставляется по заявлению, при наличии удостоверения жертвы нацистских преследований.
  • Доплата детям войны. Автоматически назначается гражданам Украины, которые были детьми на окончание Второй мировой войны, на основании гражданского паспорта.
  • Доплаты жителям горных населенных пунктов. Пенсионерам, проживающих, работают или учатся в горных населенных пунктах, доплата назначается на основании соответствующего удостоверения.
  • Доплата членам семей шахтеров, умерших в результате несчастных случаев на производстве. Предоставляется на каждого нетрудоспособного члена семьи на основании актов о расследовании несчастного случая или профессионального заболевания.