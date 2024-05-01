Відповідно до законодавства України, особам, які отримують пенсії за віком, за інвалідністю, чи за вислугу років, передбачені певні надбавки та доплати.

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Надбавка на непрацездатних членів сім'ї

Ця надбавка призначається пенсіонерам, які не працюють і мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї. Для отримання надбавки потрібно подати заяву разом з документами, що підтверджують народження та інвалідність членів сім'ї, а також документи, що доводять, що ці особи перебувають на утриманні пенсіонера.

Надбавка на догляд

Ця надбавка призначається інвалідам І групи, одиноким інвалідам ІІ та ІІІ груп, які досягли пенсійного віку і потребують постійного стороннього догляду, а також одиноким особам, які отримують пенсії за віком чи за вислугу років.

Надбавка встановлюється на підставі заяви та медичного висновку про потребу в догляді. Однак, інвалідам І групи надбавка на догляд встановлюється без подання заяви на підставі довідки МСЕК.

Надбавка для реабілітованих осіб та їхніх сімей

Особам, що зазнали політичних репресій і були реабілітовані, а також членам їхніх сімей, що були примусово переселені, призначається надбавка на основі заяви та відповідних документів.

Інші надбавки

Законодавство також визначає надбавки для таких категорій осіб:

  • Надбавка ветеранам війни та членам сімей померлих ветеранів. Заснована на заяві та наявності відповідних посвідчень (інваліда війни, учасника бойових дій тощо), а також для постраждалих учасників Революції Гідності.

  • Надбавка жертвам нацистських переслідувань. Видається на основі посвідчення жертв нацистських переслідувань або їхніх вдів/вдівців.

  • Підвищення для дітей війни. Автоматично призначається особам, які до кінця Другої світової війни були молодші за 18 років, на підставі паспорта громадянина України.

  • Надбавка почесним донорам. Відповідно до закону про донорство крові, на основі посвідчення до знаку "Почесний донор України" або "Почесний донор СРСР".

  • Доплати реабілітованим і членам їхніх сімей Призначаються особам, які пережили політичні репресії, що були реабілітовані, та примусово переміщеним членам їхніх сімей, на підставі відповідних документів.
  • Доплати ветеранам війни та членам сім’ї загиблого/померлого ветерана, постраждалим учасникам Революції Гідності. Видаються за заявою з пред'явленням відповідних посвідчень або, у випадку учасників Революції Гідності, на основі тимчасової довідки до видачі посвідчення.
  • Підвищення жертвам нацистських переслідувань. Надається за заявою, за наявністю посвідчення жертви нацистських переслідувань.
  • Доплата дітям війни. Автоматично призначається громадянам України, які були дітьми на закінчення Другої світової війни, на підставі громадянського паспорта.
  • Доплати мешканцям гірських населених пунктів. Пенсіонерам, що проживають, працюють або навчаються у гірських населених пунктах, доплата призначається на підставі відповідного посвідчення.
  • Доплата членам сімей шахтарів, які померли внаслідок нещасних випадків на виробництві. Надається на кожного непрацездатного члена сім’ї на підставі актів про розслідування нещасного випадку чи професійного захворювання.