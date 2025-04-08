Деякі українці можуть отримати суттєву доплату до пенсії

У 2025 році деякі українські пенсіонери зможуть отримати додаткову фінансову допомогу, про яку мало хто знає. Йдеться про щомісячну надбавку в розмірі 944 гривні для самотніх літніх людей, які потребують догляду.

Хто отримає доплату

Така виплата буде доступна з квітня згідно із законом про держдопомогу особам без пенсійного забезпечення та з інвалідністю, передає 24 Канал із посиланням на закон "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

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Надбавка в розмірі 944 гривні становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2025 році дорівнює 2 361 гривні.

Цю щомісячну доплату до пенсії можуть оформити громадяни, які відповідають таким умовам:

досягли 80 років і більше;

проживають окремо, без родичів або осіб, які можуть забезпечити догляд;

мають підтверджену лікарями потребу в постійному сторонньому догляді;

отримують пенсію за віком.

Важливо! Пенсіонери, які отримують виплати за інвалідністю, не можуть претендувати на цю надбавку. Необхідність у догляді має бути офіційно підтверджена медичними висновками.

Як отримати щомісячну надбавку до пенсії у 2025 році

Щоб оформити доплату за догляд, пенсіонеру необхідно звернутися до органів соціального захисту або Пенсійного фонду з відповідною заявою та пакетом документів.

До переліку обов’язкових документів входять:

висновок лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

витяг з Пенсійного фонду України про відсутність інших доплат за догляд.

Зверніть увагу! З 1 березня 2025 року в Україні відбулася індексація пенсій, а також було підвищено розмір мінімальних виплат для окремих категорій пенсіонерів.