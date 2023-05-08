Доплати під питанням: чи є в бюджеті кошти на повернення 30 тисяч військовим

Після скасування доплат військовим у тилу, у квітні рада переглянула це рішення й проголосували про повернення коштів. Втім є певні нюанси, які відтерміновують це прийняття.

У квітні Верховна Рада прийняла рішення про повернення виплат військовим у тилу. Однак воно ще й досі під питанням, адже повернути кошти не так просто, як здавалося. У першу чергу – через фінансове становище.

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Повернення виплат відтерміноване

Юрист Андрій Шабельніков розповідає, що проєкт постанови, яку нещодавно опублікували, передбачає скасування рішення Верховної Ради України від 10 квітня 2023 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів України, яким власне планувалось повернення доплат.

Андрій Шабельніков Керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Евріка"

та в цілому означає "крок назад" і необхідність пройти повторне друге читання. Таким чином, скасування рішення про прийняття законопроєкту в другому читанніта в цілому означає "крок назад" і необхідність пройти повторне

Ймовірно, це робиться для того, щоб затягнути строки прийняття закону, а відповідно і початку виплат. Крім того, є намір внести правки у законопроєкт та провести голосування повторно.

Це може призвести й до того, що за закон не проголосують взагалі. Отже, наразі повернення виплат відтерміновано, і водночас поставлено під питання,

– додає співрозмовник.

Є гроші у бюджеті чи нема

Як розповідає на правах анонімності джерело 24 Каналу у парламенті в українському бюджеті немає власних ресурсів для фінансування доплат усім військовим у розмірі 30 тисяч гривень.

Міжнародні партнери категорично проти фінансування сектору безпеки й оборони. Тому зараз досить обмежені варіанти фінансування доплат,

– додає співрозмовник.

Ще раніше радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що повернення доплат потребує додаткових 147 мільярдів на рік. Втім ця цифра може сягнути й 170 мільярдів гривень. Адже розмір додаткових коштів залежить від параметрів, а саме які категорії для доплат включати.

Зверніть увагу, що зараз військові, які беруть участь у бойових діях, отримують 100 тисяч гривень. Ці доплати не скасовували. А от від військовослужбовців, які перебували поза зоною бойових дій й отримували 30 тисяч гривень, доплати забрали.

Яким чином можуть поповнити бюджет

Як пояснює Андрій Шабельніков, джерелом фінансування виплат можуть виступати податки, а зокрема збільшення їх розміру для населення.

На цьому наголошував і міністр фінансів. Такий сценарій скоріш за все не сподобався б населенню, але інших шляхів поповнити бюджет для здійснення виплат військовослужбовцям не так багато,

– каже юрист.

Крім того, імовірною є допомога від закордонних партнерів, отримання кредитів.

Але не варто забувати, що і вони не можуть спрямовуватись суто на доплати військовослужбовцям та не є невичерпними.