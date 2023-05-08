В апреле Верховная Рада приняла решение о возвращении выплат военным в тылу. Однако оно до сих пор под вопросом, ведь вернуть средства не так просто, как казалось. В первую очередь – из-за финансового положения.
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Возврат выплат отсрочен
Юрист Андрей Шабельников рассказывает, что проект недавно опубликованного постановления предусматривает отмену решения Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины, которым собственно планировался возврат доплат.
Вероятно, это делается для того, чтобы затянуть срок принятия закона, а соответственно и начала выплат. Кроме того, есть намерение внести правки в законопроект и провести повторное голосование.
Это может привести к тому, что за закон не проголосуют вообще. Итак, возврат выплат отсрочен, и в то же время поставлен под вопрос,
– добавляет собеседник.
Есть деньги в бюджете или нет
Как рассказывает на правах анонимности источник 24 Каналу в парламенте в украинском бюджете нет собственных ресурсов для финансирования доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен.
Международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны. Поэтому сейчас достаточно ограничены варианты финансирования доплат,
– добавляет собеседник.
Еще раньше советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заметил, что возврат доплат требует дополнительных 147 миллиардов в год. Впрочем, эта цифра может достичь и 170 миллиардов гривен. Ведь размер дополнительных средств зависит от параметров, а именно, какие категории для доплат включать.
Каким образом могут пополнить бюджет
- Как объясняет Андрей Шабельников, источником финансирования выплат могут выступать налоги, а, в том числе увеличение их размера для населения.
Это подчеркивал и министр финансов. Такой сценарий, скорее всего, не понравился бы населению, но других путей пополнить бюджет для осуществления выплат военнослужащим не так много,
– говорит юрист.
- Кроме того, вероятна помощь от зарубежных партнеров, получение кредитов.
Но не стоит забывать, что и они не могут направляться сугубо на доплаты военнослужащим и не являются неисчерпаемыми.
- Возврат доплат военнослужащим предусматривается за счет сокращения заработных плат госслужащим.