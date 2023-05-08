В апреле Верховная Рада приняла решение о возвращении выплат военным в тылу. Однако оно до сих пор под вопросом, ведь вернуть средства не так просто, как казалось. В первую очередь – из-за финансового положения.

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Возврат выплат отсрочен

Юрист Андрей Шабельников рассказывает, что проект недавно опубликованного постановления предусматривает отмену решения Верховной Рады Украины от 10 апреля 2023 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины, которым собственно планировался возврат доплат.

Андрей Шабельников Управляющий партнер Адвокатского объединения "Эврика" Таким образом, отмена решения о принятии законопроекта во втором чтении и в целом означает "шаг назад" и необходимость пройти повторное второе чтение.

Вероятно, это делается для того, чтобы затянуть срок принятия закона, а соответственно и начала выплат. Кроме того, есть намерение внести правки в законопроект и провести повторное голосование.

Это может привести к тому, что за закон не проголосуют вообще. Итак, возврат выплат отсрочен, и в то же время поставлен под вопрос,

– добавляет собеседник.

Есть деньги в бюджете или нет

Как рассказывает на правах анонимности источник 24 Каналу в парламенте в украинском бюджете нет собственных ресурсов для финансирования доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен.

Международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны. Поэтому сейчас достаточно ограничены варианты финансирования доплат,

– добавляет собеседник.

Еще раньше советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заметил, что возврат доплат требует дополнительных 147 миллиардов в год. Впрочем, эта цифра может достичь и 170 миллиардов гривен. Ведь размер дополнительных средств зависит от параметров, а именно, какие категории для доплат включать.

Обратите внимание, что сейчас военные, участвующие в боевых действиях, получают 100 тысяч гривен. Эти доплаты не отменялись. А вот от военнослужащих, находившихся вне зоны боевых действий и получавших 30 тысяч гривен, доплаты забрали.

Каким образом могут пополнить бюджет

Как объясняет Андрей Шабельников, источником финансирования выплат могут выступать налоги, а, в том числе увеличение их размера для населения.

Это подчеркивал и министр финансов. Такой сценарий, скорее всего, не понравился бы населению, но других путей пополнить бюджет для осуществления выплат военнослужащим не так много,

– говорит юрист.

Кроме того, вероятна помощь от зарубежных партнеров, получение кредитов.

Но не стоит забывать, что и они не могут направляться сугубо на доплаты военнослужащим и не являются неисчерпаемыми.