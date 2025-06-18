Військові отримають подвійні виплати у липні: хто має право на додаткові кошти
- Українські військові в липні 2025 року отримають додаткові виплати у розмірі 100% або 50% від грошового забезпечення у разі переїзду на нове місце служби або призначення на нову посаду.
- Доплати передбачені для контрактних військовослужбовців, військових кадрової служби, офіцерів за призовом, та представників Державної спеціальної служби транспорту, а також для тих, хто зарахований на навчання до військових закладів.
Українським військовим держава виплатить грошову допомогу влітку. Проте отримати доплати військовослужбовці зможуть лише за певних умов.
Хто отримає подвійне грошове забезпечення
У липні 2025 року військовослужбовці України додатково одержать 100% або 50% від свого грошового забезпечення в разі необхідності переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.
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Додаткову грошову допомогу призначать тим військовим, яких у липні переведуть на нове місце служби в інше місто та призначать на нову посаду. Доплати передбачені для:
- військовослужбовців, що несуть службу за контрактом;
- військових кадрової служби;
- тих, хто несе службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних сил;
- представників Державної спеціальної служби транспорту.
Важливо! Доплати у липні отримають також військові, яких зарахують на навчання до військових ВНЗ, військових коледжів та військових навчальних центрів, якщо тривалість навчання складе більш ніж пів року і військовослужбовець не зберігає посаду за попереднім місцем служби.
Який розмір доплат нарахують військовим
Доплати у зв’язку з переїздом, які називають "підйомною допомогою", у липні зможуть отримати не лише військовослужбовці, але й члени їхніх родин, якщо вони є.
- "Підйомна допомога" для військових, які відповідають умовам надання доплат, нараховуватиметься у розмірі 100% від їхнього грошового забезпечення;
- Доплати у розмірі 50% від грошового забезпечення військового передбачені на всіх членів його родини, якщо вони переїжджають з ним на нове місце служби.
Військовим, які перебуватимуть у відрядженні, та їхнім родинам також виплачуватимуть у липні "добові" за кожен день, проведений у дорозі.
Варто знати! Мобілізованим військовослужбовцям на додаткові виплати у липні очікувати не слід. "Підйомні" в разі переїзду вони можуть отримати лише у тому випадку, якщо укладуть контракт із ЗСУ.