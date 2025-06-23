Від 12 до 240 тисяч гривень: які доплати отримають військові у липні

Українські військові у липні 2025 року зможуть отримати додаткові кошти до грошового забезпечення. Доплати зокрема нарахують за знищення техніки російських окупантів.

Скільки заплатять за знищення російської техніки

Розмір винагороди за ліквідацію ворожої техніки значно відрізняється і залежить від виду озброєння, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Найбільші доплати передбачені за знищення кораблів і бойових літаків росіян:

корабель першого рангу – 243 600 гривень;

корабель другого рангу – 182 700 гривень;

корабель третього рангу – 121 800 гривень;

корабель четвертого рангу – 97 440 гривень;

бойовий літак (винищувач чи штурмовий) – 121 800 гривень.

Військові можуть також розраховувати на доплати, знищивши інші види техніки та зброї:

зенітний ракетний комплекс – 121 800 гривень;

реактивну систему залпового вогню – 60 900 гривень;

тактичний ракетний комплекс або військовий літак – 54 810 гривень;

танк, наземну самохідну артилерію, бойовий гелікоптер – 48 720 гривень;

іншу наземну артилеріу, військовий гелікоптер, протитанковий ракетний комплекс – 42 630 гривень;

бойову машину піхоти (десанту), бронетранспортер, броньовану розвідувально-дозорну машину – 42 630 гривень;

інший літальний апарат, оснащений засобами ураження або спостереження (зокрема, безпілотного) – 36 540 гривень;

переносний зенітний ракетний комплекс – 30 450 гривень;

судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю понад 5 тисяч тонн – 30 450 гривень;

судно військового забезпечення (допоміжне) водотоннажністю до 5 тисяч тонн включно – 24 360 гривень.

Варто знати! Доплати військовим за ліквідацію російських вантажних чи спеціалізованих автомобілів, малогабаритних суден бойового чи розвідувального призначення, тягачів, інженерних машини розвідки чи розмінування військовим складають 12 180 гривень.

Які доплати за виконання бойових завдань

Разом з тим захисникам у липні нарахують доплати за успішні виконання бойових завдань у складі військового підрозділу, групи чи частини.

Розмір виплат становитиме:

на бригаду – 365 400 гривень;

на полк або батальйонно-тактичну групу – 243 600 гривень;

на батальйон, дивізіон чи прирівняну до них військову частину, підрозділ – 121 800 гривень;

на роту, батарею, ескадрилью, взвод, групу чи прирівняний до них підрозділ – 60 900 гривень.

Важливо! Такі доплати нараховують на з’єднання чи військову частину. Потім розмір суми ділять між військовими, які виконували завдання, залежно від особистого внеску.