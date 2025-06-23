Сколько заплатят за уничтожение российской техники

Размер вознаграждения за ликвидацию вражеской техники значительно отличается и зависит от вида вооружения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Самые большие доплаты предусмотрены за уничтожение кораблей и боевых самолетов россиян:

корабль первого ранга – 243 600 гривен;

корабль второго ранга – 182 700 гривен;

корабль третьего ранга – 121 800 гривен;

корабль четвертого ранга – 97 440 гривен;

боевой самолет (истребитель или штурмовой) – 121 800 гривен.

Военные могут также рассчитывать на доплаты, уничтожив другие виды техники и оружия:

зенитный ракетный комплекс – 121 800 гривен;

реактивную систему залпового огня – 60 900 гривен;

тактический ракетный комплекс или военный самолет – 54 810 гривен;

танк, наземную самоходную артиллерию, боевой вертолет – 48 720 гривен;

другую наземную артиллерию, военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс – 42 630 гривен;

боевую машину пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированную разведывательно-дозорную машину – 42 630 гривен;

другой летательный аппарат, оснащенный средствами поражения или наблюдения (в частности, беспилотного) – 36 540 гривен;

переносной зенитный ракетный комплекс – 30 450 гривен;

судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением более 5 тысяч тонн – 30 450 гривен;

судно военного обеспечения (вспомогательное) водоизмещением до 5 тысяч тонн включительно – 24 360 гривен.

Стоит знать! Доплаты военным за ликвидацию российских грузовых или специализированных автомобилей, малогабаритных судов боевого или разведывательного назначения, тягачей, инженерных машины разведки или разминирования военным составляют 12 180 гривен.

Какие доплаты за выполнение боевых задач

Вместе с тем защитникам в июле начислят доплаты за успешные выполнения боевых задач в составе воинского подразделения, группы или части.

Размер выплат составит:

на бригаду – 365 400 гривен;

на полк или батальонно-тактическую группу – 243 600 гривен;

на батальон, дивизион или приравненную к ним воинскую часть, подразделение – 121 800 гривен;

на роту, батарею, эскадрилью, взвод, группу или приравненное к ним подразделение – 60 900 гривен.

Важно! Такие доплаты начисляют на соединение или воинскую часть. Затем размер суммы делят между военными, которые выполняли задачи, в зависимости от личного вклада.