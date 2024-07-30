На які доплати за віком можуть розраховувати пенсіонери

Українські пенсіонери можуть отримувати спеціальні надбавки за віком. Деякі з цих доплат нараховуються автоматично, а інші потребують особистого звернення до ПФУ.

Які надбавки за віком доступні пенсіонерам

Перш за все, надбавку за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років. Така доплата додається до пенсії автоматично. Однак, вона нараховується лише тим, у кого пенсія становить менш як 10 340, 35 гривень.

Читайте також: Чи повинні пенсіонери сплачувати за доставку газу: хто має пільги

При цьому, така надбавка не сумується, а лише збільшується із часом:

пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

! У 76 років пенсіонер отримає 456 гривень, а не 300+456 гривень.

Водночас пенсіонери, яким виповнилось 80 років, можуть отримати надбавку на догляд через погіршений стан здоров'я. Втім, для цього вони мають звернутися із відповідною заявою у ПФУ. Щоб отримати таку надбавку особа має:

мати пенсію за віком;

жити самостійно;

потребувати догляду сторонніх осіб.

! Розмір цієї надбавки вираховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто у 2024 році це – 944 гривні.