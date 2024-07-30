Какие надбавки по возрасту доступны пенсионерам

Прежде всего, надбавку по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет. Такая доплата добавляется к пенсии автоматически. Однако, она начисляется только тем, у кого пенсия составляет менее 10 340, 35 гривен.

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При этом, такая надбавка не суммируется, а лишь увеличивается со временем:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Например! В 76 лет пенсионер получит 456 гривен, а не 300+456 гривен.

В то же время пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут получить надбавку на уход из-за ухудшенного состояния здоровья. Впрочем, для этого они должны обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ. Чтобы получить такую надбавку лицо должно:

иметь пенсию по возрасту;

жить самостоятельно;

нуждаться в уходе посторонних лиц.

Важно! Размер этой надбавки высчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть в 2024 году это – 944 гривны.